Trump verso nuovi dazi su acciaio e alluminio, ira dell'Ue: «Pronte contromisure»

«il commercio globale sarebbe danneggiato se i Paesi seguissero l'esempio degli Stati Uniti».

ha sottolineato che «La Commissione Ue ha preparato delle contromisure» sui dazi su alluminio e acciaio annunciati dagli Stati Uniti «per riportare in equilibrio la situazione. Il collegio dei commissari» valuterà le iniziative mercoledì prossimo durante la consueta riunione settimanale e «deciderà i passi successivi».

Anche la Germania «boccia» gli annunci di Washington sui dazi sull'alluminio e sull'acciaio, e ritiene che «questa misura unilaterale non sia la soluzione del problema» nel settore. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino. Il governo tedesco «valuterà gli effetti sull'economia tedesca e su quella europea», ha aggiunto. «Siamo totalmente al fianco della Commissione Ue», ha anche sottolineato Seibert, citando fra l'altro le «eventuali reazioni» all'annuncio di Trump. Seibert ha ricordato che anche al G20 l'Europa ha tenuto una posizione chiara, ribadendo che «isolamento e protezionismo non sono la strada giusta». Il ministero dell'Economia ha aggiunto che Berlino attende adesso le «conseguenze» all'annuncio di Washington «con preoccupazione e osserverà la situazione con grande attenzione».



Stessa preoccupazione ha espresso il Cremlino tramite il portavoce di Putin, Dmitri Peskov: «La situazione merita la massima attenzione», ha detto, notando che in alcuni paesi europei è già stata espressa estrema preoccupazione. «Noi - ha precisato Peskov - la condividiamo e stiamo analizzando meticolosamente la situazione che si crea nei rapporti commerciali dopo questa dichiarazione».

E dopo i nuovi dazi sulle lavatrici e sui pannelli solari, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi del 25% su sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Le critiche alla guerra commerciale di Trump non bastano a far desistere il Presidente USA a chiudere le porte a quelle materie prime che Washington importa ora in gran parte da Canada, Europa e Cina.«Quando un Paese (gli Usa) perde molti miliardi di dollari nel commercio con praticamente ogni Paese con cui fa affari, le guerre commerciali sono giuste e facili da vincere», scrive Trump su Twitter, difendendo la sua proposta. «Per esempio, quando siamo sotto di 100 miliardi di dollari con un certo Paese e loro fanno i furbi, non facciamo più affari con loro - e vinceremo alla grande. È facile!», ha aggiunto.Trump al grido di "America First" va quindi avanti per la sua strada come promesso in campagna elettorale. Per ora si tratta solo di "un annuncio informale" ma sembra che l'ufficialità arriverà già la prossima settimana.«Grave preoccupazione» è stata espressa da Pechino, che tramite la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying chiede «moderazione» e sottolinea cheNon si fa attendere la reazione del Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker che annuncia: «l'Unione europea reagirà in modo fermo e proporzionato per difendere i suoi interessi e presenterà una proposta per ottenere contromisure compatibili presso il WTO contro gli Usa per ribilanciare la situazione». Il portavoce dell'esecutivo comunitario Alexander Winterstein​La notizia ha fatto crollare la borsa di Wall Street che ha chiuso in retromarcia. Dopo un avvio piatto e un tentativo di risalita in concomitanza con le parole di Jerome Powell , neo presidente della Federal Reserve che ha aggiustato il tiro, mostrandosi un po'meno falco, gli indici sono precipitati in rosso dopo l'annuncio di Trump.