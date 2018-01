La Ue: pronti a reagire contro eventuali dazi Usa

«La Ue è pronta ad agire in modo rapido e appropriato nel caso in cui le sue esportazioni siano colpite da misure restrittive Usa». Lo ha affermato il portavoce del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker in reazione alleQuesto «può e deve essere win-win» nonché «equo e basato sulle regole», ha avvertito il portavoce. «Le politiche commerciali non sono un gioco a somma zero», ha sottolineato il portavoce «non si tratta di vincitori e vinti» in quanto «noi, nell'Unione europea, pensiamo che il commercio possa e debba essere una situazione vincente per tutti».E allo stesso tempo, «crediamo ugualmente che se il commercio deve essere aperto ed equo, deve essere anche basato sulle regole». La Commissione non ha però voluto fornire maggiori dettagli su che tipo di misure né in quali settori potrebbe agire nei confronti degli Usa in caso di necessità.