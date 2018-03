Dazi, la Cina agli Usa: «Pronti alle misure necessarie»

I rapporti tra Cina e Usa sono tra quelli bilaterali «i più importanti al mondo» e la loro stabilità «interessa non soltanto i due Paesi». Lo ha affermato Zhang Yesui, portavoce del Congresso nazionale del popolo, alla vigilia della sua apertura in relazione ai dazio su acciaio e alluminio annunciati da Trump. L'interscambio commerciale ha superato i 580 miliardi di dollari ed «è normale che ci siamo problemi, ma se gli Usa prendono iniziative contro gli interessi della Cina, allora prenderemo misure necessarie». Zhang ha detto che la soluzione poggia su «apertura mercati, dialogo e consultazioni». Cina e Usa hanno sistemi e culture diversi, ma «questo non vuol dire necessariamente che debba esserci un conflitto», ha aggiunto il portavoce, mettendo in guardia «da errori di calcolo e giudizio» che potrebbero avere pesanti conseguenze. Zhang, infine, ha ricordato il dialogo in corso tra le diplomazie dei due Paesi. La scorsa settimana Liu He, il più stretto advisor economico del presidente Xi Jinping e indicato come prossimo vice premier, si è recato a Washington allo scopo di provare ad allentare le tensioni. Prima di lui, a inizio febbraio, c'è stata la missione del Consigliere di Stato Yang Jiechi, il capo della diplomazia cinese.

