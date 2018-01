Vertenze aperte/Contratto statali, rischio aumenti a velocità diverse

La corsa ormai è contro il tempo. L’intenzione sarebbe quella di riuscire a chiudere tutti i contratti del pubblico impiego prima delle prossime elezioni. Per adesso l’unico che ha la certezza di andare in porto in tempo è quello delle funzioni centrali, che comprende i ministeri, le agenzie fiscali e il parastato. In tutto 270 mila persone, circa il 10% di tutti i dipendenti dello Stato. I ministeriali, con molta probabilità, avranno gli arretrati in busta paga già a febbraio e gli aumenti a partire dai...





