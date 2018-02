Visco avverte: «Non ritardare la riduzione del debito»

«La diminuzione continua e tangibile dell'incidenza del debito sul Pil non deve essere ritardata. La riduzione dei tempi di rientro richiede innanzitutto disciplina di bilancio». Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco al convegno Assiom Forex secondo cui «sono essenziali le riforme strutturali volte a innalzare il potenziale di crescita dell'economia».



Per Visco il prossimo governo «non dovrà lasciare dubbi agli investitori sulla determinazione a mantenere l'equilibrio dei conti pubblici e senza deviare dal percorso di riforme avviato in questi anni». Insomma, per il governatore bisogna preoccuparsi «della credibilità e dell'efficacia delle riforme» e «non della normalizzazione della politica monetaria» della Bce con l'avvicinarsi della fine del Qe. Infine le sofferenze bancarie: «Gli Npl vanno ridotti ma - ha puntualizzato Visco - senza effetti destabilizzanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA