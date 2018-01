Statali, stretta sulle visite fiscali: più di una, anche nei weekend

Visite fiscali con controlli a ripetizione, soprattutto a ridosso del fine settimana o in prossimità delle feste. Incentivi economici ai medici per spingerli a effettuare più accertamenti nelle zone d'Italia meno battute. Da oggi cambiano le regole per i lavoratori che si assentano per malattia, in particolare per gli oltre 3 milioni di dipendenti statali toccati dalla riforma Madia della Pubblica amministrazione. Questa nel 2017 ha previsto la creazione di un Polo unico per la medicina fiscale di cui si occupa l'Inps...





