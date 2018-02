Vivendi, ricorso tecnico a Mattarella sul Golden Power

Vivendi, seguendo la stessa strada di Tim, avrebbe presentato ricorso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il primo decreto ex articolo 1 della legge sul golden power. Lo riferisce all'ANSA una fonte finanziaria qualificata. Una misura, giocata nell'ultimo giorno utile (oggi scadeva il termine) e pure in questo caso - come già per Tim - un ricorso “ tecnico ” , considerando che anche l'azionista francese è in una fase di dialogo costruttivo con il governo. Il 26 gennaio, il giorno dopo il ricorso presentato dal gruppo telefonico italiano, Arnaud de Puyfontaine (ceo di Vivendi e presidente di Tim) aveva precisato che si trattava di «un ricorso tecnico, una misura tecnica, visto che abbiamo le migliori relazioni con il Governo italiano e Palazzo Chigi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA