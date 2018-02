1 minuto in Borsa 14 febbraio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Marginale aumento della Borsa di Milano, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Recordati , che mostra un fortissimo incremento del 3,92%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Generali , che continua la seduta con -1,85%.



Sessione debole per il petrolio , che scambia con un calo dello 0,54%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge 0,6% su base trimestrale, mentre si registrano 2,7% su base annuale.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Vendite industria.



Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.595,75 punti.

