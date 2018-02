1 minuto in Borsa 1 febbraio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Ottima giornata per la Borsa di Milano, che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza.

Buona la performance a Milano del comparto Viaggi e intrattenimento (+2,19%).

Il settore Immobiliare , con il suo -0,72%, si attesta come peggiore del mercato.

Seduta in lieve rialzo per l' Euro / Dollaro USA , che avanza a quota 1,24.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciato il PMI manifatturiero pari a 59,6 punti.

In Giappone, lo stesso dato si attesta su 54,8 punti.



Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia di Produttività, che del Challenger licenziamenti.



Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.949,5 punti.

