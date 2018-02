1 minuto in Borsa 8 febbraio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.



In luce sul listino milanese il comparto Banche , con un +0,56% sul precedente.

Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto Materie prime (-2,93%).



Sessione debole per l' Euro/Dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,30%.



Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione e di Stoccaggi gas naturale.

Si attende domani dalla Cina la diffusione dei Prezzi alla Produzione e dei Prezzi al Consumo.



Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.554,25 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA