A Palermo decollano 11 rotte nell'estate 2018

(Teleborsa) - Undici nuove rotte per l'estate 2018 all'Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo grazie alle compagnie Ryanair, EasyJet, Volotea ed Aegean.



Con Ryanair si volerà a Manchester e Siviglia, con EasyJet a Londra Luton (il che consente a Palermo di essere collegata a tutti e quattro gli aeroporti londinesi), Napoli e Liverpool, con Volotea Lione, Bilbao, Rodi e Zante, con la low cost ellenica Aegean si volerà ad Atene.



Risulta anche che il gestore Gesap sia in trattative per un volo diretto con Mosca e con la Cina. Il tutto mentre stanno per partire i lavori di ristrutturazione del terminal con un investimento di 56 milioni di euro, un terzo dei quali destinati a interventi di adeguamento antisismico e per il resto riguarda l'ampliamento che porterà la superficie delle sale d'imbarco da 5.000 a 7.500 mq.



L'aumento del 20 per cento del movimento passeggeri a gennaio 2018 (373.775, oltre 62mila in più rispetto a gennaio 2017), con incremento del traffico internazionale del 45 per cento di passeggeri (52.090 contro 35.922 di gennaio 2017), induce a ritenere che il trend positivo possa sostenere il volume annuale dei ricavi, arrivando a una quota di 4 milioni al 2020 relativi a retail e food.

