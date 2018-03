A Poste Italiane il premio AIFIn "Financial Innovation"

(Teleborsa) - Poste Italiane è stata premiata al "Financial Innovation – Italian Award", promosso da AIFIn (Associazione Italiana Financial Innovation) che ha l'obiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.



La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 28 febbraio a Milano nel corso del convegno "Financial Innovation Day", organizzato da AIFIn per analizzare e discutere le tendenze e i prodotti più innovativi nel settore bancario e finanziario. Poste Italiane è risultata vincitrice in due categorie a concorso.



Poste si è classificata prima nella la categoria "Risparmio e Investimenti" con il progetto "L'innovazione digitale nel mondo del risparmio postale" che con Libretti e Buoni Fruttiferi Postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti permette a tutta la clientela del Risparmio Postale di consultare da remoto (Web per pc, tablet e telefonini) le proprie operazioni informative (saldo, movimenti e posizione buoni fruttiferi).



Il gruppo è stato il primo classificatato anche per la categoria "App" con il progetto "App BancoPosta" che consente a 6 milioni di correntisti BancoPosta e a 14 milioni di possessori di carte Postepay l'accesso alla gamma completa dei servizi digitali BancoPosta.



Poste ha avuto poi una menzione speciale nella categoria "Marketing" con il progetto "Extra Sconti e ha ricevuto una'altra menzione speciale nella categoria "Pagamenti" con il progetto "Postepay Evolution Business" e offerta "Acquiring Tandem".











