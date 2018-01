A VICENZAORO TRENDVISION mostra al settore il futuro del gioiello

(Teleborsa) - TRENDVISION pronto a svelare quale sarà il futuro del gioiello. L'unico Osservatorio internazionale di ricerca, specializzato nell'attività di forecasting nei settori della gioielleria, dell'orologeria e dell'accessorio di moda, lo farà in occasione di VICENZAORO, The Jewellery Boutique Show in programma nel quartiere espositivo vicentino dal 19 al 24 gennaio 2018.



Nello specifico, TRENDVISION Jewellery + Forecasting indaga e decodifica le attitudini dei consumatori, con focus specifici sulle tendenze dello stile, del prodotto e del mercato; studia i fenomeni socioculturali nell'arte, nell'architettura e nella moda; analizza la trasformazione del mercato internazionale del lusso e fornisce informazioni e contenuti ai player del mondo del gioiello.



La sua espressione più importante è il TrendBook: il quaderno di tendenze propone ogni anno, con 18 mesi di anticipo, i macro trend di ispirazione per il settore gioielliero che permettono di esplorare il mondo del lusso in modo originale, incoraggiando un nuovo approccio visionario.



I trend del 2018, presentati nella sezione Panorama del Trendbook 2019+, raccontano la trasformazione del mercato del lusso in tre pillar fondamentali, a cui si aggiunge l'evoluzione del mondo maschile.



Fluid&Flexible: agilità ed eleganza si fondono in uno stile capriccioso e scultoreo. I diamanti saranno protagonisti insieme all'oro e al platino, metalli prediletti per realizzare gioielli dallo stile flessibile che avvolgono il corpo in maniera sinuosa.



Funky Town: giocoso, potente, ipnotizzante e indimenticabile. È lo stile che nasce dalla combinazione di oro e una miriade di varietà di pietre colorate, dal turchese allo spinello nero, agli zaffiri e alle pietre di luna.



Opulent Asymmetry: pietre uniche si fondono con uno stile non corrispondente: colori, forme, motivi e lunghezze sono elementi complementari per creare un'estetica minimalista, uno spirito ribelle o un look classico rinvigorito.



Masculinity Unmasked: l'estetica maschile sta vivendo una profonda trasformazione. L'annullamento degli stereotipi di genere permette all'uomo moderno di esprimersi liberamente, celebrando il proprio spirito rivoluzionario.

