Abitare In, accordo preliminare per l'acquisto di una nuova area

(Teleborsa) - Abitare In Development 2, società interamente controllata da Abitare In , ha concluso, in data 30 dicembre 2017, un accordo preliminare per l'acquisto di una nuova area dismessa, sita in Milano, nella zona di Corso Lodi, di circa 13.000 mq di SLP.



La conclusione dell'accordo si è perfezionata a seguito dell'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Serenissima SGR di

una proposta irrevocabile d'acquisto presentata dalla Abitare In Development 2.



L'acquisto verrà perfezionato entro il 30 giugno 2018.



Il corrispettivo complessivo pattuito per l'acquisto dell'area è pari a 13,5 milioni.

