Abitare In, al via quarta tranche dell'aumento di capitale

(Teleborsa) - Prosegue la fase di rafforzamento patrimoniale di Abitare In .



Il Consiglio di Amministrazione della società, che opera nel real estate, ha deliberato di dare esecuzione alla quarta tranche

all'aumento di capitale riservato agli Investitori Qualificati.



Deliberata l'emissione di 2.128 azioni ordinarie di Abitare In, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, a favore di 8 soggetti. Il Consiglio ha inoltre deliberato di fissare in 300 euro per azione, di cui 299,5 euro a titolo di sovrapprezzo, il prezzo d sottoscrizione.



Pertanto, il controvalore complessivo per l'esecuzione di questa tranche è pari a 638.400 euro.



Per effetto dell'esecuzione dell'odierna delibera, il capitale sociale sarà aumentato da 90.719 a 91.783 euro per un totale di n. 183.566 azioni ordinarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA