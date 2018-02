Acquirente Unico: OK all'obbligazione per OCSIT

(Teleborsa) - Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte strategiche di prodotti petroliferi tramite l'Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT), a seguito delle verifiche di legittimità e di fattibilità, ha ottenuto dalle competenti autorità, l'autorizzazione per l'emissione di un prestito obbligazionario, ora allo studio, per un ammontare non superiore a 600 milioni di euro ed una scadenza non superiore ai 10 anni.





Il bond è finalizzato all'acquisto delle scorte specifiche così come previsto dal piano industriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA