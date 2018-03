ACSM-AGAM, il 9 aprile assemblea per multiutility Lombarda

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM S.p.A. ha convocato l'Assemblea Straordinaria per approvare l'operazione di aggregazione tra utilities per il giorno 9 aprile 2018 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 10 aprile 2018 in seconda convocazione.



L'operazione si articola nelle seguenti inscindibili operazioni societarie:

(i) la fusione per incorporazione di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l. in ACSMAGAM

(ii) la scissione parziale di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM avente ad oggetto il ramo d'azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese.



In particolare, l'assemblea della Società sarà chiamata ad approvare, unitamente al progetto di Fusione e al progetto di Scissione, il contestuale aumento di capitale della medesima a servizio del rapporto di cambio di Fusione e di Scissione, per massimi Euro 120.724.700, mediante emissione di complessive massime n. 120.724.700 azioni ordinarie, da assegnare in concambio agli azionisti delle società incorporande e della società scissa, nonché la contestuale modificazione di alcune clausole statutarie della Società, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia delle suddette operazioni, che sono tra loro condizionate e inscindibili.



Ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso. Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha determinato in Euro 2,29 il valore di liquidazione unitario da corrispondere alle azioni oggetto di esercizio del diritto di recesso.









