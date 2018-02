AdR, de Carolis: «Focus su investimenti e qualità»

ENAV

La posizione die di meta del turismo mondiale è sicuramente molto importante per gli aeroporti della Capitale, ma la strategia di sviluppo di AdR per Fiumicino punta molto anche suglie sulla. Lo ha detto l'Ad di, in una intervista rilasciata a teleborsa in occasione del convegno "Trasporto aereo: volano per lo sviluppo del Paese" organizzato dall'"Conta moltissimo essere crocevia ed essere l'aeroporto di una città che è una. Stiamo crescendo molto con i voli intercontinentali", ha affermato il manager della società che gestisce i due importanti aeroporti della Capitale, Fiumicino e Ciampino."Una notizia di oggi uncon cui siamo uno degli aeroporti più collegati in Europa", ha aggiunto de Carolis."Conta moltissimo però lo sforzo che, una struttura come quella dell'aeroporto di Fiumicino, ha impiegato negli ultimi anni in termini die di, sia per il passeggero che per il vettore", ha concluso.