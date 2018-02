ADR inaugura la nuova ed elegante Lounge Room di Fiumicino

(Teleborsa) - Una Lounge Room elegante ed attrezzata ed Air Rooms confortevoli e pensate per ogni esigenza:di livello internazionale, grazie alla, società specializzata nella gestione di VIP Lounge, già presente in 23 aeroporti di 8 paesi nel mondo., un'innovativa struttura pensata per accogliere tutti i passeggeri che abbiano necessità di riposare o lavorare in un luogo silenzioso e dotato di tutti i confort, prima e subito dopo un volo. L'area è gestita da GIS con il marchio HelloSky.L'apertura della nuova lounge fa parte delle si aggiunge alle altre iniziative che hanno consentito al Leonardo da Vinci di affermarsi come hub europeo più apprezzato dai viaggiatori secondo la classifica ufficiale dell'Airport Council International."Rafforziamo dunque la capacità dello scalo di rispondere con servizi di alta qualità alle necessità dei viaggiatori nazionali ed internazionali", ha dichiarato, Amministratore delegato di Aeroporti di Roma.Dal canto suo, Presidente di GIS, ha commentato: "offriamo un'esperienza di elevata qualità a una frazione del prezzo normale. Una gamma innovativa di servizi adatti alle esigenze del viaggiatore moderno".La lounge, situata in una zona aperta al pubblico, è facilmente raggiungibile sia dai Terminal che dai parcheggi confort del T3.sono il servizio base digarantito a tutti coloro che accedono alla sala con il ticket di accesso, da integrare con ulteriori offerte a seconda delle singole esigenze., 29 stanze progettate su misura per chi viaggia in aereo e prenotabili con grande elasticità a seconda delle esigenze di ogni passeggero: la disponibilità varia infatti da diverse giornate fino ad alcune ore, consentendono così l'ultilizzo anche per fare semplicemente una doccia prima di ripartire.E' possibile anchee pasti adatti a ogni esigenza dietetica, oppureperfettamente attrezzata, dotata di Wi-Fi, per sfruttare lavorando il tempo a disposizione.A disposizione anche il, che garantisce un'assistenza esclusiva all'interno dello scalo e che include il controllo rapido ai varchi di sicurezza, l'accesso alla lounge e l'accompagnamento fino all'imbarco.