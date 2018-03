Aeroporto Catania, diretto Wizz Air per Vienna da febbraio 2019. Soddisfazione di Ad SAC Torrisi

(Teleborsa) - In arrivo, da febbraio 2019, un nuovo volo diretto Catania-Vienna grazie a Wizz Air che ha annunciato la novità. E non si è fatto attendere il commento di Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC (Società di gestione dello scalo internazionale Vincenzo Bellini di Catania-Fontanarossa), che ha espresso grande soddisfazione: "Complimenti per il grande impegno su Catania di Wizz Air che già da oggi ha messo in vendita biglietti aerei da/per Vienna il cui primo volo è programmato per il 23 febbraio 2019. Siamo particolarmente felici perchè, oltre ad arricchire e rendere più competitiva l'offerta di voli da Fontanarossa, Wizz Air dimostra di credere nel valore turistico del brand Sicilia, già collegata dallo stesso vettore con Ungheria, Polonia e Romania".



BIGLIETTI GIA' IN VENDITA - "Senza contare che, mettere in vendita già da oggi i biglietti da/per l'Austria, consentirà con un anno di anticipo la migliore pianificazione delle attività di incoming e outgoing a tutti gli operatori del settore, agli agenti di viaggio, ai tour operator e a tutto l'indotto che genera il turismo nei rispettivi territori", ha aggiunto Torrisi.



I voli per Vienna di Wizz Air saranno operati nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

