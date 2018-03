Agroalimentare: ENEA advisor scientifico di Seeds&Chips 2018 - The Global Food Innovation Summit

(Teleborsa) - Al via la partnership tra ENEA e Seeds&Chips, il summit sull'innovazione nella filiera agroalimentare (MiCo - Milano Congressi, 7 - 10 maggio 2018). ENEA ricoprirà il ruolo di advisor scientifico nell'ambito della manifestazione che ogni anno riunisce a Milano rappresentanti di aziende, mondo accademico, istituzioni, opinion leader e media da tutto il mondo per confrontarsi sui temi della food innovation e del sistema agroalimentare.



Al summit di Milano ENEA e Seeds&Chips faranno il punto sulle potenzialità della tecnologia a favore della sostenibilità e della salute umana presentando le migliori soluzioni e i progetti più innovativi, per una gestione sempre più efficiente delle risorse naturali e per uno sviluppo economico generalizzato del Pianeta.



Nell'ambito della quarta edizione di Seeds&Chips, il ruolo di advisor scientifico di ENEA si affiancherà anche ad attività di programmazione di eventi e supervisione di iniziative legate alla sua mission, fino all'elaborazione di contenuti nel corso del summit; in questo modo Seeds&Chips rafforzerà le sue attività nel campo della sostenibilità, non solo applicata al comparto del food.



"Presenteremo i nostri progetti per la gestione delle risorse idriche nei Paesi in via di sviluppo, che portiamo avanti insieme al Ministero dell'Ambiente come azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici", ha spiegato Massimo Iannetta, responsabile ENEA della Divisione Biotecnologie e agroindustria.



Marco Gualtieri, presidente e ideatore di Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit ha dichiarato: Sul concetto di sostenibilità e di efficienza energetica, intorno a cui gravita inevitabilmente anche il cibo, oggi si gioca la competitività di un Paese, non solo dell'Italia ma del mondo intero".











