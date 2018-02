Airbus consegna il suo primo A350-1000 XWB a Qatar Airways

(Teleborsa) - Airbus ha consegnato oggi a Tolosa il primo aeromobile widebody A350-1000 al cliente di lancio Qatar Airways. Si tratta del primo aeromobile di 37 A350-1000 ordinati dal vettore e il primo aeromobile Airbus allestito con le rivoluzionarie poltrone Osuite, il primo letto matrimoniale in Business class. Qatar Airways è il più importante cliente della famiglia Airbus A350 XWB, con 76 aerei ordinati ed è anche il più importante cliente del A350-1000



Airbus A350 XWB è un aereo bimotore turboventola di linea ad ala bassa realizzato dalla multinazionale europea e attualmente in produzione.



Destinato a rotte a medio-lungo raggio, è caratterizzato da una configurazione a fusoliera larga. Secondo il progetto iniziale il velivolo venne sviluppato a partire dalle famiglie A330 e A340, ma nel luglio 2006 si decise di riprogettarlo con una fusoliera più larga (da qui il nome XWB, eXtra Wide Body), sia rispetto agli A330 e A340, sia rispetto al suo rivale, il Boeing 787 Dreamliner.



"Qatar Airways vuole offrire ai propri clienti la migliore esperienza di volo ed è quindi logico che sia il primo vettore al mondo ad operare il nuovo Airbus A350-1000", ha dichiarato Akbar Al Baker, Chief Executive Qatar Airways Group.



L'A350-1000 si integra perfettamente nella crescente flotta di Qatar Airways che oggi comprende 20 aeromobili A350-900.



Chris Cholerton, Presidente di Rolls-Royce – Civil Aerospace, ha commentato "Siamo molto orgogliosi di aver lavorato con Qatar Airways ed Airbus fornendo i motori per questo ultimo aeromobile della Famiglia A350 XWB. Questa consegna rappresenta un'importante tappa nella nostra partnership con vettore e costruttore. Il nuovo aeromobile è motorizzato con il nuovo Trent XWB-97, il motore più potente mai realizzato per un aeromobile Airbus".



Fabrice Brégier, Airbus, ha dichiarato "E' con grande orgoglio che consegniamo il primo A350-1000 al cliente di Qatar Airways. Il nuovo aeromobile assicura importanti vantaggi sia in termini di riduzione dei consumi sia di efficienza operativa, assicurando ai passeggeri livelli di comfort impareggiabili"..



L'A350-1000 è l'ultimo nato ed è il più grande aeromobile widebody a doppio corridoio realizzato da Airbus. Con una fusoliera 7 metri più lunga, l'A350-1000 assicura il 40% di spazio in più per l'allestimento delle classi premium rispetto al più piccolo A350-900. Nella configurazione prescelta da Qatar Airways l'A350-1000 offre 44 poltrone aggiuntive. Si tratta di un aeromobile a lungo raggio con un'autonomia di volo di 8.000 miglia nautiche (14.800 km). L'A350-1000 si caratterizza per un profilo dell'ala modificato, un nuovo carrello di atterraggio a sei ruote e i potenti motori Rolls-Royce Trent XWB-97. Così come per l'A350-900, grazie all'aerodinamica di ultima generazione, al design e all'utilizzo delle tecnologie più avanzate anche l'A350-1000 assicura un risparmio del 25% sui costi operativi rispetto agli aeromobili concorrenti di una precedente generazione.







