Airbus, risultati in aumento e stime 2018 in crescita fanno volare i titoli

Airbus vola sulla Borsa di Parigi con un rialzo del 10,31% a 92,89 euro, ai massimi di sempre.



A galvanizzare gli investitori il bilancio annuale e l'outlook, che hanno ampiamente messo in secondo piano gli ennesimi oneri (1,3 miliardi di euro) legati al cargo militare A400M.



Il 2017 si è chiuso con un margine operativo (Ebit) adjusted di 4,253 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,96 miliardi dell'anno precedente e al di sopra dei 3,996 miliardi stimati dagli analisti.



I ricavi sono sostanzialmente stabili a 66,8 miliardi (66,6 miliardi nel 2016), risultando al di sotto dei 67,343 miliardi del consensus.



La società ha annunciato inoltre un aumento del dividendo dell'11% a 1,50 euro.



Guardando avanti, Airbus stima un'ebit adjusted in crescita di circa il 20% nel 2018.

