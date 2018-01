Alitalia, Calenda: a giorni la scelta

(Teleborsa) - Il futuro di Alitalia potrebbe delinearsi tra pochi giorni. Il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, durante un'intervista a Radio Capital ha ricordato che per la ex compagnia di bandiera "oggi abbiamo sul piatto tre offerte. Quello che faranno i commissari, già immagino alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima, è dire quale di queste offerte è la migliore, quindi con chi si può iniziare a fare la negoziazione in esclusiva".



"Io non ho preferenze", ha aggiunto Calenda, "per me la questione è molto oggettiva e la valutazione sarà fatta sui numeri". La negoziazione in esclusiva riguarderà anche gli "esuberi, i costi per lo Stato e ovviamente la validità di un progetto industriale dal punto di vista delle connessioni aeree. Oggi a noi quello che ci interessa è avere come italiani delle connessioni".



"Alitalia non ce la fa da sola - ha aggiunto il ministro -, basta un aumento del prezzo del carburante o anche semplicemente il fatto di entrare nella bassa stagione che si bruciano soldi. Abbiamo bisogno che questa storia di Alitalia trovi una conclusione".

