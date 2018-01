Alitalia, Lufthansa avrebbe chiesto tagli significativi prima dell'accordo

(Teleborsa) - Nuove importanti indiscrezioni stanno uscendo fuori sul dossier Alitalia. Secondo alcuni rumors riportati da Reuters, Lufthansa avrebbe inviato una lettera al ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, per chiedere tagli significativi del personale prima dell'accordo.



L'amministratore delegato della compagnia aerea tedesca, Carsten Spohr, avrebbe scritto: "pur riconoscendo le preziose misure adottate fino ad oggi sotto la guida dei commissari, crediamo fermamente che resti una considerevole mole di lavoro da fare prima che Lufthansa sia nella posizione per entrare interamente nella successiva fase del processo". In particolare Spohr starebbe chiedendo a Calenda una "significativa" ristrutturazione di Alitalia prima di un accordo per acquistarla.



Nei giorni scorsi il Ministro delle Sviluppo Economico, Carlo Calenda, aveva ricordato che per la ex compagnia di bandiera c'erano sul piatto tre offerte. Intanto tra tutti i possibili scenari rispunta il nome Air France- Klm, che potrebbe fare un'offerta con easyJet e con l'appoggio esterno di Delta .

