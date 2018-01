Alitalia, Padoan: "Si sta lavorando bene, spero presto in un risultato"

(Teleborsa) - "L'Alitalia sta lavorando bene, l'amministrazione se pure in condizioni difficili sta gestendo bene un importante patrimonio del Paese. Deve trovare una soluzione sostenibile, quindi di mercato". E' quanto affermato dal Ministro dell'Economia Padoan intervenendo a Radio Anch'io.



"Ci sono delle proposte in campo, devono essere valutate, mi auguro che molto presto si possa raggiungere un risultato concreto che rafforzi ulteriormente la politica industriale del vettore Alitalia", ha aggiunto Padoan che ha fatto eco a quanto spiegato o dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio che il 15 gennaio scorso hanno incontrato i Commissari Straordinari Alitalia, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari per fare il punto sulla procedura di Amministrazione e sul processo di vendita, spiegando che "le manifestazioni di interesse pervenute devono essere ulteriormente approfondite prima di poter procedere ad una negoziazione in esclusiva".



Non poteva mancare da parte del Ministro un accenno alla Flat Tax che ha alimentato la polemica politica nei giorni scorsi. "Qualunque tassa, per essere credibile, deve avere una copertura permanente e ci sono proposte che tolgono con una mano quello che dà l'altra. Bisogna dire tutta la verità"















