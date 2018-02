Alkemy, joint venture tra controllata serba e Nelt Co. doo

(Teleborsa) - La controllata di Alkemy, lkemy SEE (South East Europe), ha firmato con Nelt Co. doo un accordo per la costituzione in joint venture di una società di diritto serbo, il cui capitale sociale sarà detenuto da Alkemy SEE per il 51% e da Nelt Co. doo per il 49%, e la successiva acquisizione, per il tramite della joint venture, del 100% del capitale sociale di Tako Lako Shop d.o.o., società del gruppo Nelt che offre a brand medio-grandi servizi di on-line market placement.



L'operazione ha la finalità di "consolidare la presenza del Gruppo Alkemy nel territorio balcanico" attraverso la partnership con Nelt Co. doo ed il gruppo Nelt (www.nelt.com), leader nel territorio balcanico nei settori della distribuzione, della logistica e del marketing per i maggiori marchi internazionali nel mondo FMCG (fast-moving consumer goods).



L'accordo permetterà di creare un hub locale in grado di erogare i servizi platform-based di Alkemy (e-Commerce, Media, Performance e Digital Solutions) beneficiando della rete logistica capillare e consolidata di Nelt.

