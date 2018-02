Allianz si espande in Asia con Janashakthi General Insurance

(Teleborsa) - Allianz si espande in Sri Lanka con l'acquisizione di Janashakthi General Insurance.



La compagnia tedesca di assicurazioni ha messo sul piatto 85,9 milioni di euro per garantirsi una quota di mercato di circa il 20% nel Paese asiatico.



La notizia non sembra aver scaldato gli investitori: le azioni Allianz stanno infatti cedendo lo 0,35% sulla Borsa di Francoforte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA