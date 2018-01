Amazon annuncia la creazione di 1.600 nuovi posti di lavoro in Italia in 3 anni

(Teleborsa) - Amazon rilancia sull'Italia ed annuncia la creazione di 1.600 posti di lavoro in 3 anni, dislocati su due hub, uno a Torino e l'altro a Bergamo. E' con questo piano di investimenti che la leader mondiale dell'ecommerce intende rafforzare la sua presenza nel nostro Paese e soddisfare la crescente domanda degli italiani.



Il quarto centro di distribuzione italiano aprirà a Torrazza Piemonte, 25 chilometri a nord-est di Torino, una struttura tecnologicamente all'avanguardia di 60.000 metri quadri, in cui investirà 150 milioni di euro creando 1.200 posti di lavoro entro tre anni dal lancio.



Amazon ha annunciato poi l'apertura di un nuovo centro a Casirate (Bergamo). Il nuovo sito dalla superficie di 34.000 metri quadri permetterà la creazione di 400 nuovi posti di lavoro nei prossimi tre anni. L'apertura è prevista nell'autunno del 2018-.



"Nel 2018 cade l'ottavo anniversario dalla creazione dei primi posti di lavoro da parte di Amazon in Italia", ricorda Fred Pattje, Amazon Operations Director per Spagna e Italia, riferendosi al suo debutto avvenuto nel 2010 con il primo centro logistico di Castel San Giovanni, a Milano, avvenuto nel 2011.



