Ambiente, l'UE vara un piano per eliminare l'inquinamento da plastica

(Teleborsa) - L'Europa dichiara guerra all'inquinamento da materiale plastico.



La Commissione europea ha elaborato la prima strategia sulla plastica "per proteggere il pianeta e i cittadini e responsabilizzare le imprese".



Ai sensi dei nuovi piani, si legge in una nota, tutti gli imballaggi di plastica sul mercato dell'Unione Europea saranno riciclabili entro il 2030, l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso sarà ridotto e l'uso intenzionale di microplastiche sarà limitato.



Frans Timmermans, primo vicepresidente responsabile per lo sviluppo sostenibile, ha dichiarato: "Se non modifichiamo il modo in cui produciamo e utilizziamo le materie plastiche, nel 2050 nei nostri oceani ci sarà più plastica che pesci. Dobbiamo impedire che la plastica continui a raggiungere le nostre acque, il nostro cibo e anche il nostro organismo. L'unica soluzione a lungo termine è ridurre i rifiuti di plastica riciclando e riutilizzando di più.



Ogni anno gli europei generano 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ma meno del 30% è raccolta per essere riciclata. Nel mondo, le materie plastiche rappresentano l'85 % dei rifiuti sulle spiagge.



Questa lotta all'inquinamento, ha poi precisato Bruxelles, creerà opportunità di investimento e nuovi posti di lavoro.

