AMD festeggia al Nyse il ritorno all'utile

(Teleborsa) - Advance Micro Devices spinge sull'acceleratore a Wall Street. Il titolo del chipmaker statunitense, meglio noto come AMD, beneficia del bilancio e dell'outlook migliore delle attese svelati ieri sera a mercati chiusi.



La società ha archiviato il quarto trimestre con un ritorno all'utile per 61 milioni di dollari, pari a 6 cent ad azione, a fronte della perdita di 51 milioni, o 6 cent ad azione, messa a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente. Il dato è leggermente ad di sopra delle attese degli analisti di 5 cent.



I ricavi sono migliorati invece da 1,11 a 1,48 miliardi di dollari (1,41 miliardi il consensus), grazie all'ottima performance della divisione che si occupa di elaborazione e grafica.



Molto ottimista il management, che stima un ulteriore miglioramento nel trimestre in corso. In particolare, i ricavi sono visti a 1,5-1,6 miliardi di dollari, ben al di sopra degli 1,25 miliardi stimati da Wall Street.

