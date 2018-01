ANAC sigla accordo con AnticorruzioneTunisia

(Teleborsa) - L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l'INLUCC tunisina (Istanza Nazionale per la lotta alla corruzione) hanno firmato oggi pomeriggio 9 gennaio a Roma un accordo teso rafforzare la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità.



Il 9 giugno 2015, il Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone siglò un processo verbale con il Ministro per i rapporti con la società civile e gli organi costituzionali indipendenti tunisini, con la finalità di stabilire le forme di cooperazione nel settore dell'anticorruzione. Con la firma di un vero e proprio memorandum d'intesa viene formalizzata l'intesa raggiunta, non solo riconfermando ma ampliando gli impegni già assunti.



La collaborazione con la Tunisia nel settore anticorruzione è centrale nella prospettiva di espandere la collaborazione reciproca di settore, attraverso la presentazione delle competenze reciproche, della struttura delle Istituzioni e dei rispettivi know-how.



"L'esigenza di regole comuni nella lotta alla corruzione è molto sentita, – ha dichiarato il Presidente Cantone - ed abbiamo la massima disponibilità a mettere in atto questo nuovo accordo immediatamente".



E' un accordo molto importante per la nuova Tunisia democratica - ha detto Tabib, il Presidente dell'INLUCC - La sua sollecita messa in opera costituirà un concreto passo avanti".























