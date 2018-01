Ancora acquisti sulle Borse asiatiche. Hong Kong al top di 10 anni

(Teleborsa) - Ancora una sessione positiva per l'azionario asiatico, sempre orfano di Tokyo che tornerà a trattare domani dopo alcuni giorni di chiusura per festività.



A sostenere il sentiment la buona performance di Wall Street, a sua volta favorita dagli ingenti acquisti sui titoli tecnologici.



Tra le Borse cinesi Shanghai incrementa i guadagni della vigilia con un +0,79% mentre Shenzhen sale dello 0,89%. Segno più anche per Seul +0,27%, trainata da Samsung, e Taiwan +0,85%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong (+0,16%) tocca i massimi da 10 anni. Singapore sale dello 0,45%, Kuala Lumpur avanza dello 0,58%, Bangkok balza dell'1%. In contro trend Jakarta, che cede l'1,37%.

