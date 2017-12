Ansaldo STS si aggiudica lavori tratta AV Verona-bivio Vicenza e per RFI

(Teleborsa) - Ansaldo STS annuncia che parteciperà alla realizzazione per il primo lotto funzionale della tratta ad alta velocità ferroviaria Verona-bivio Vicenza, a seguito della delibera recentemente adottata dal Cipe relativa all'approvazione del progetto.



La società parteciperà nell'esecuzione del progetto attraverso la partecipazione al consorzio IRICAV DUE (partecipato da Astaldi al 37,49%, Salini Impregilo 34,10%, Ansaldo STS 17,05%, Società Italiana per Condotte d'Acqua 11,35%, Fintecna 0,01%), che risulta titolare della concessione. Il valore dello scopo del lavoro di Ansaldo STS è pari a circa 336 milioni di euro.



Ansaldo STS si è inoltre aggiudicata un contratto del valore di 40 milioni di euro da RFI, Rete Ferroviaria Italiana, per la fornitura di apparati di segnalamento ACC e ACC-M. Lo scopo del lavoro di Ansaldo STS prevede la fornitura di tutte le componenti del sistema Apparato Centrale Computerizzato (anche Multistazione), quali: il posto centrale per l'elaborazione delle logiche di sicurezza, l'interfaccia operatore Movimento e Manutenzione, i posti periferici con i controllori degli enti di piazzale (segnali, deviatoi, circuiti di binario).

