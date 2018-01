Ansaldo STS vince commessa in Danimarca

(Teleborsa) - Nuova commessa dalla Danimarca per Ansaldo STS .



Metro Service, società partecipata attraverso la International Metro Service da ATM (51%) e da Ansaldo STS (49%), ha vinto la gara per la gestione e manutenzione della Greater Copenhagen Light Rail Line3.



Il valore del contratto, si legge in una nota, è pari a circa 1,8 miliardi di corone danesi (circa 240 milioni di euro) per una durata prevista di 15 anni.





