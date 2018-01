Apple, analisti divisi sulle vendite di iPhone X

(Teleborsa) - Il costosissimo iPhone X di Apple resta sotto i riflettori ed al centro della cronaca di questi giorni, con notizie a dir poco contrastanti fra chi ipotizza un boom di vendite e chi ne preannuncia un rapido ritiro entro l'estate, prima che si possa parlare di un vero e proprio flop.



Nell'approssimarsi del 1° febbraio, data in cui la casa di Cupertino alzerà il velo sui risultati del 4° trimestre e, dunque, sulle vendite del suo melafonino alto di gamma (un iPhone X costa ben più di 1.000 euro), le ipotesi sono tutte percorribili ed egualmente fondate. Quel che è certo è che gli analisti sono già piuttosto esigenti e già presagiscono che il 4° trimestre 2017 sarà un record nella storia di Apple.



Da un lato, la società di analisi Canalys ha stimato consegne dell'iPhone X per 29 milioni di pezzi, di cui 7 milioni solo in Cina, ipotizzando che le vendite natalizie siano andate molto bene e che, anzi, l'iPhone X sia il prodotto che ha performato meglio nella storia dei melafonini, nonostante l'elevato costo di listino dell'ultimo smartphone top di gamma di Apple.



Sul fronte opposto altri analisti, come JP Morgan, che preannunciano un flop delle vendite dell'iPhone X, tanto da ipotizzare un rapido ritiro dal mercato entro l'estate, ben prima dei consueti 3 anni di permanenza di un prodotto di questo tipo. L'analista dalla banca d'affari Narci Chang, infatti, ha affermato che "gli smartphone di alta gamma hanno chiaramente raggiunto il plateau" ed ha ipotizzato che la produzione di iPhone X potrebbe subire un calo del 50% trimestre su trimestre.





© RIPRODUZIONE RISERVATA