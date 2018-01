Apple in ansia da trimestrale. SarÃ  flop o sarÃ  record?

(Teleborsa) - Sessione negativa per Apple , che sta cedendo a Wall Street l'1,58% a 168,77 dollari.



Il titolo del colosso tecnologico sconta l'attesa per la pubblicazione del bilancio relativo al primo trimestre dell'anno fiscale 2018, prevista per il 1° febbraio, ma anche nuovi rumors di stampa sul presunto flop dell'iPhone X.



Il quotidiano nipponico Nikkei afferma che entro marzo la società di Cupertino dimezzerà i target di produzione del Melafonino più costoso.



Nello stesso tempo, però, il Financial Times scrive che giovedì Apple annuncerà il miglior bilancio di sempre. Il trimestre ottobre-dicembre 2017, che include le vendite del nuovo iPhone X, dovrebbe aver generato utili superiori alla cifra record di 18 miliardi di dollari messa a bilancio nel 2015.



A novembre il management della società aveva detto di attendersi il "miglior trimestre di sempre" grazie anche alla crescita a doppia cifra delle vendite registrata durante il periodo natalizio, cosa che non accadeva da anni.









