Astaldi annuncia nuove commesse

(Teleborsa) - Nuove commesse per Astaldi . La società si è aggiudicata aggiudicata, in raggruppamento di imprese, il contratto da 73 milioni di euro (Astaldi in quota al 70%) per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano.

Il Committente è l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. La durata dei lavori è pari a circa 3 anni e la firma del contratto, come prassi, avverrà a valle della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara.



Lo scorso 18 dicembre è stato inoltre firmato con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane il contratto da 397 milioni di euro (Astaldi in quota al 40%) per la realizzazione del Lotto Napoli-Cancello della nuova Linea Ferroviaria AV Napoli-Bari. La sottoscrizione dell'accordo segue l'aggiudicazione registrata a marzo scorso e determina l'avvio delle attività, con conseguente inserimento in portafoglio ordini dei valori di competenza Astaldi relativi al progetto, precisa il contractor in una nota.



In ultimo, lo scorso 22 dicembre il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha approvato il progetto definitivo del 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza della Linea Ferroviaria AV/AC Verona-Vicenza-Padova, e ha autorizzato l'avvio dei lavori per la realizzazione del 1° lotto costruttivo. Tale approvazione pone le condizioni per la firma del relativo Atto Integrativo e per la successiva partenza delle attività di cantiere entro il 1° semestre 2018. Ad oggi, il contratto risulta inserito nel portafoglio ordini del Gruppo per un valore pari a oltre 900 milioni di euro (in quota Astaldi).



I nuovi ordini del 2017 si attestano pertanto ad oggi a 3,1 miliardi di euro, rileva la società.





© RIPRODUZIONE RISERVATA