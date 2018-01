Astaldi si aggiudica nuovo ordine negli States per 108 milioni di dollari

(Teleborsa) - Astaldi si è aggiudicato il contratto autostradale da 108 milioni di dollari, per la realizzazione di una tratta della Wekiva Parkway, in Florida negli Stati Uniti.



Il nuovo contratto prevede la costruzione di 8 chilometri di nuova autostrada lungo il tracciato State Road 429 – State Road 46 (Wekiva Parkway, Sezione 7A), comprensivo di 12 ponti e tutte le opere connesse. La durata dei lavori è prevista pari a poco più di 5 anni, con avvio già a partire dal primo trimestre 2018.



Il Committente è il Florida Department of Trasportation (FDOT – District 5), l'Agenzia di Stato americana deputata allo sviluppo del sistema delle infrastrutture di trasporto dello Stato della Florida. Le opere saranno finanziate con fondi FDOT. I lavori saranno eseguiti da Astaldi Construction Corporation (ACC), partecipata del Gruppo Astaldi dedicata allo sviluppo del mercato americano.









