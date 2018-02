Astm e Sias si rafforzano in Brasile

(Teleborsa) - EcoRodovias Infraestructura e Logistica S.A. si aggiudica una nuova gara in Brasile. Uno tra i principali operatori autostradali del Paese, di cui Astm e Sias esercitano il co-controllo, si è aggiudicata la gara per la gestione di tre tratte autostradali nello Stato di Minas Gerais, per un totale di circa 364 km.



La gara è stata promossa dalla Segreteria di Stato dei Trasporti e dei Lavori Pubblici di Minas Gerais (SETOP). Ecorodovias ha offerto un premio che sarà pagato in 348 rate mensili di Reais 5,9 milioni a partire dal primo mese del secondo anno dopo l'efficacia del contratto, per un controvalore totale di Reais 2,06 miliardi.



Le tratte autostradali sono costituite dalla "BR 135-Montes Claros" ( 301 km), dalla "MG-231" (23 km) e infine dalla "LMG-754" (40 km) e rappresentano un importante corridoio infrastrutturale nel nord dello stato di Minas Gerais.



L'aggiudicazione definitiva e la firma del contratto di concessione, della durata di 30 anni, avverrà alla scadenza dei termini per eventuali ricorsi, così come previsto dall'iter di gara.



A Piazza Affari entrambe i titoli stanno accusando una discesa del 2,5% circa, sulla scia delle vendite generalizzate in atto su tutti i mercati finanziari.







