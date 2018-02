Atlantia giÃ¹ nel giorno assemblea per estensione aumento capitale OPA Abertis

(Teleborsa) - Oggi, 21 febbraio 2018, è stata convocata l'assemblea straordinaria di Atlantia per estendere i termini per l'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'OPA su Abertis dal 30 aprile al 30 novembre 2018.



"I termini temporali di questa operazione - ha detto l'amministratore delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci, - non erano immaginabili o prevedibili quando abbiamo lanciato l'offerta". L'estensione per l'aumento di capitale dal 30 aprile al 30 novembre prossimo, "ci sembra un termine congruo", ha aggiunto Castellucci intervenendo all'assemblea.



Intanto il titolo Atlantia perde terreno a Piazza Affari, mostrando un calo dell'1,05%.

