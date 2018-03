Atlantia nel capitale di Eurotunnel con il 15,49%

(Teleborsa) - Atlantia ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale di Aero 1 Global & International - veicolo di investimento

controllato al 100% da fondi gestiti da Goldman Sachs Infrastructure Partners – che detiene 85.170.758 azioni di Groupe Eurotunnel S.E (Getlink), pari al 15,49% del capitale e rappresentanti il 26,66% dei diritti di voto della società.



Il costo dell'acquisizione per Atlantia ammonta complessivamente a 1.056 milioni di euro, corrispondenti a 12,40 euro per azione Getlink.



Getlink gestisce il collegamento sottomarino sotto la Manica che si compone di tre tunnel e due terminal in concessione fino al 2086. Ogni anno Getlink movimenta oltre 20 milioni di passeggeri, 1,6 milioni di mezzi pesanti, 2,6 milioni di automobili, circa il 25% delle merci che transitano tra l'Europa e il Regno Unito e 1,7 miliardi di tonnellate-chilometro di merci. Getlink gestisce anche Europorte un business ferroviario (non in concessione) e la futura interconnessione elettrica tra Francia e Regno Unito (ElecLink) all'interno del

tunnel.



Nel 2017 i ricavi di Getlink sono stati pari a 1.033 milioni, con un EBITDA di 526 milioni. Getlink è quotata sulle piazze di Euronext Paris e Euronext London con una capitalizzazione di Borsa di circa 5,7 mld alla data odierna.



L'operazione non è soggetta a condizioni. L'accordo prevede le usuali clausole di aggiustamento del prezzo in caso di ulteriori acquisti o vendite di azioni Getlink da parte di Atlantia.



Atlantia si è avvalsa della collaborazione di Nomura come unico advisor finanziario e di Bredin Prat come advisor legale.

