Atlantia riceve il via libera del governo spagnolo all'OPA su Abertis

(Teleborsa) - Semaforo verde del governo spagnolo all'OPA di Atlantia su Abertis , dopo lo stop imposto dalla richiesta di autorizzazione all'esecutivo iberico. L'autorizzazione al governo si era rivelata necessaria perché dentro la compagnia che gestisce la rete autostradale coesistono importanti asset del settore comunicazioni (Hispasat).



Il portavoce del governo, Inigo Mendez de Vigo, ha confermato che oggi il Consiglio dei ministri ha approvato l‘offerta di Atlantia per Abertis lanciata nel maggio scorso.



L'offerta, che valuta il gruppo spagnolo 16,3 miliardi ad una valorizzazione di 16,50 euro per azione, può così "entrare in competizione" con quella lanciata dalla compagnia spagnola ACS di Florentino Perez e promossa attraverso la controllata tedesca Hochtief.



Le azioni Atlantia nel pomeriggio hanno allungato il passo a piazza Affari dove conservano un progresso dell'1,28%.

