Audi, blitz presso uffici e stabilimenti nell'ambito delle indagini sul Dieselgate

(Teleborsa) - Nuovo blitz presso uffici ed altri immobili di Audi da parte delle forze dell'ordine tedesche, in relazione alle indagini sul Dieselgate riguardanti alcuni dispositivi usati per manipolare le emissioni.



Le autorità tedesche hanno ispezionato le due sedi della controllata di Volkswagen, la sede di Ingolstadt in Baviera e lo stabilimento di Neckarsulm nel Land del Baden-Wuerttemberg, oltre ad alcuni appartamenti privati intestati alla società.



Il raid condotto stamattina ed ordinato dalla procura di Monaco è stato confermato da una fonte interna che conferma la piena collaborazione della società

© RIPRODUZIONE RISERVATA