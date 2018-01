Auto, spesi oltre 50 miliardi nel 2017 per acquisto benzina e gasolio

(Teleborsa) - 53,3 miliardi. E' questa la cifra spesa dagli italiani nel 2017 per acquistare benzina e gasolio auto.



Quella per l'acquisto di carburanti è la voce di spesa più elevata per gli utilizzatori di autoveicoli italiani, secondo un'elaborazione compiuta dal Centro Studi Promotor (CSP) su dati ufficiali sui consumi e sui prezzi dei carburanti diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico.



Decisamente più contenuta è, infatti, la spesa per gli acquisti di autoveicoli che il CSP, per il 2017, ha stimato in 49,4 miliardi e per la manutenzione e le riparazioni che nel 2017 hanno generato un esborso di 41,6 miliardi.



I 53,3 miliardi spesi dagli italiani per benzina e gasolio auto superano di 2,7 miliardi la spesa corrispondente del 2016 (+5,3%). Questo incremento non è dovuto ad un aumento dei consumi, che anzi sono in calo dell'1,9%, ma dalla "dinamica dei prezzi alla pompa" che ha portato il prezzo medio ponderato per la benzina da 1,443 euro del 2016 a 1,528 euro del 2017 con incremento del 5,9%, mentre il prezzo medio ponderato del gasolio è passato da 1,281 euro del 2016 a 1,383 euro del 2017 con un incremento dell'8%.



La spesa per l'acquisto di benzina e gasolio auto in Italia è particolarmente elevata per la fortissima tassazione. Dei 53,3 miliardi spesi per italiani ben 33,8 miliardi, cioè il 63,5% sono finiti nelle casse dell'Erario, mentre alla produzione e alla distribuzione dei prodotti petroliferi di benzina e gasolio sono andati 19,5 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA