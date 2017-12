Autogrill, pubblicato documento di riorganizzazione del Gruppo

(Teleborsa) - Autogrill scivola a Piazza Affari mostrando un cali dell' 1,12%.



Il Gruppo ha messo a disposizione il documento informativo relativo al progetto di riorganizzazione, come esito del completamento degli adempimenti societari strumentali all'attuazione di tale progetto approvato dal Cda in data 9 novembre 2017.



La società ricorda che la nuova riorganizzazione prevede che:



Autogrill Italia acquisirà la titolarità del ramo d'azienda afferente alle concessioni autostradali e aeroportuali, alle attività nelle stazioni ferroviarie e nei centri urbani in Italia. Tale società avrà un capitale sociale pari a 68.688.000 ed assumerà la denominazione sociale "Autogrill Italia S.p.A.".



Inoltre GTA acquisirà la titolarità del ramo d'azienda che include:



- le strutture deputate al coordinamento delle attività che operano in Europa del sud e nell'Europa continentale (inclusa l'Italia)





- le partecipazioni totalitarie nelle società Autogrill Austria (Austria), Autogrill België (Belgio), Autogrill Czech (Repubblica Ceca), Holding de Participations Autogrill (Francia), Autogrill Deutschland (Germania), Autogrill Hellas Single Member Limited Liability Company (Grecia), Autogrill Polska (Polonia), Autogrill gostinstvo in trgovinad (Slovenia), Autogrill Iberia (Spagna) e Autogrill Schweiz (Svizzera). GTA avrà un capitale socieale pari a 50 milioni ed assumerà la denominazione sociale "Autogrill Europe S.p.A.".



Autogrill Advanced Business Service acquisirà la titolarità del ramo d'azienda afferente alle attività di supporto e servizio a favore di società del gruppo che fa capo ad Autogrill, avrà un capitale sociale pari a 1 milione di euro ed assumerà la denominazione sociale "Autogrill Advanced Business Service".

© RIPRODUZIONE RISERVATA