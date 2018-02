Avvio senza slancio per i mercati europei

(Teleborsa) - Le principali borse europee avviano la giornata con un timido segno più. Piazza Affari rimane al palo.



Ieri 26 febbraio, il presidente della BCE, Mario Draghi, durante il suo intervento al Parlamento Europeo ha ribadito che "la ripresa è in atto anche se rimane perplesso dall'inflazione che deve ancora mostrare segnali convincenti, mentre oggi 27 febbraio i riflettori rimangono puntati sulla prima audizione davanti al Congresso USA del nuovo presidente della Fed Jerome Powell questo pomeriggio.



A Milano occhi puntati in particolare su Poste Italiane che ha annunciato il piano industriale Deliver 2022 il piano strategico a cinque anni.



Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,234. L' Oro è sostanzialmente stabile su 1.333,9 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia con un calo dello 0,25%.





Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, giornata moderatamente positiva per Londra che sale di un frazionale +0,27%. Ferma Parigi che segna un quasi nulla di fatto.



Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 22.699 punti. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share che si posiziona a 24.934 punti.





Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Poste Italiane con una marcata risalita del 4,15%.



Brilla Moncler con un forte incremento (+2,26%), dopo che ieri 26 febbraio, ha annunciato buoni conti.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Pirelli & C , che continua la seduta con -1,60%.



Calo deciso per Leonardo , che segna un -1,31%.



Sotto pressione Luxottica con un forte ribasso dell'1,13%. Gli investitori sembrano non aver apprezzato i conti annunciati a mercati chiusi.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Geox (+2,50%), Brunello Cucinelli (+0,78%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Interpump , che ottiene -1,36%.



Preda dei venditori Fincantieri , con un decremento dell'1,01%.



Si concentrano le vendite su Sias , che soffre un calo dell'1,46%.



Vendite su EI Towers , che registra un ribasso dell'1,43%.









