Azimut, raccolta netta in febbraio positiva per 391 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di febbraio 2018 una raccolta netta positiva pari a 391 milioni di euro, raggiungendo così 0,8 miliardi da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine febbraio a 51,3 miliardi, di cui 40,6 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.



Sergio Albarelli, CEO del Gruppo, commenta: "I dati di febbraio continuano a mostrare una tendenza positiva frutto soprattutto della crescita organica della rete di consulenti finanziari e dello sviluppo estero del Gruppo. In particolare, l'andamento della raccolta di risparmio gestito si conferma solido grazie alle attività poste in essere per migliorare l'asset mix dei portafogli con cui fronteggiare un contesto che resta incerto. Pur aumentando gli elementi di incertezza e la volatilità dei mercati siamo fiduciosi di poter proseguire con successo il nostro percorso di crescita".

