Banca Carige, The Capital Investment ha in portafoglio oltre il 5%

(Teleborsa) - La Consob comunica che, dal 13 febbraio 2018, The Capital Investment Trust, ha in portafoglio una quota del 5,428% in Banca Carige , detenuta a titolo di proprietà indiretta.



Intanto, a Piazza Affari, l'Istituto di credito genovese amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 0,008 euro.





