Banca Generali, nel 2017 la raccolta netta sale 6,87 miliardi (+21%)

Banca Generali ha realizzato nel 2017 il miglior risultato storico di raccolta con una crescita dei flussi rispetto all’anno prima del 21% a 6,87 miliardi. Il solo mese di dicembre s’è confermato uno dei mesi più dinamici dell’anno con una raccolta netta di 634 milioni. In forte crescita la raccolta di prodotti di risparmio gestito che è salita del 50% a 6 miliardi, in virtù dei 407 milioni dell’ultimo mese del 2017.



Protagonisti anche a dicembre, come nel resto dell’anno, gli innovativi prodotti “contenitore” sia nel modulo finanziario, sia assicurativo, con una raccolta di 289 milioni che portano il totale dei 12 mesi a 4,4 miliardi, ovvero il 74% dell’intera raccolta gestita.



Attenzione anche alla domanda di Fondi e Sicavs, che hanno registrato un altro mese positivo con 174 milioni di nuovi flussi e un totale da gennaio che supera 1,9 miliardi.



L’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: « Un risultato di grande soddisfazione per quantità e qualità della raccolta. Abbiamo migliorato sensibilmente i picchi registrati nel 2016 trovando forte riscontro in ciò che ci caratterizza maggiormente: ovvero la consulenza personalizzata con soluzioni gestite per la protezione della ricchezza e la cura dei patrimoni. L’innovazione nei contenitori gestiti e la versatilità della nostra piattaforma aperta ai migliori asset-manager mondiali ci consentono di avvicinare sempre di più le famiglie alle opportunità di servizi private su misura. Il continuo impegno nell’evoluzione delle competenze dei nostri professionisti e degli strumenti a disposizione ci dà grande fiducia per affrontare al meglio le rinnovate sfide del settore anche nel 2018 » .







© RIPRODUZIONE RISERVATA